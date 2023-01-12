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Регион 12.01.2023 17:42

ПАСЕ планирует обсудить отношения Азербайджана и Армении

Проблематику отношений между Арменией и Азербайджаном планируется обсудить на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция), сообщили в четверг агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Совете Европы.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет с 23 по 27 января.

В СЕ отметили, что в предварительную повестку дня сессии на 26 января включено рассмотрение доклада «Ход осуществления Ассамблеей процедуры мониторинга», в рамках которого, в том числе, будет рассматриваться напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Р.Керимов

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Тэги: ПАСЕ, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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