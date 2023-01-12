На севере Швеции обнаружили крупнейшие в этом регионе залежи редкоземельных металлов

Горнодобывающая компания LKAB сообщила об открытии в арктической части Швеции крупнейших месторождений редкоземельных металлов, используемых в новейших технологиях, сообщает в четверг Associated Press (AP).

"Эти залежи редкоземельных металлов - самые большие из известных в этой части света. Они могут стать важным элементом при производстве ключевого сырья, абсолютно необходимого для "зеленого перехода". Электромобилей не может быть без шахт", - заявил исполнительный директор LKAB Ян Мострём.

В свою очередь министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш заявила, что "с рудников начнется электрификация ЕС, его самообеспечение ресурсами, независимость от России и Китая". Она отметила, что Европе необходимо укреплять промышленный потенциал и энергетику, добиваться отказа от ископаемых источников топлива и перехода к экологичным технологиям.

Однако, уточняет AP, даже в случае быстрой выдачи властями лицензии на разработку месторождений добыча найденных ресурсов может начаться лишь спустя годы.

Редкоземельные металлы используются в самых новых технологиях, в том числе в производстве компьютерных дисплеев, высокотехнологичного оружия, электромобилей, ветряных турбин.

В 2020 году, газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад американской консалтинговой компании Horizon Advisory отмечала, что Китай считает свои доминирующие позиции на рынке редкоземельных металлов рычагом, который может быть использован для давления на Запад, в том числе в торговых спорах с США. Годом позже газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного представителя китайских властей утверждала, что Пекин пытается определить, пострадает ли оборонная отрасль США, включая производство истребителей-бомбардировщиков F-35, если КНР введет ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

В минувшем октябре агентство Bloomberg сообщало, что на фоне ситуации вокруг Украины европейским оборонным компаниям в ответ на рост спроса на вооружения придется модифицировать производственные линии. Однако компании испытывают нехватку квалифицированных рабочих, дефицит некоторых полупроводников и редкоземельных металлов. Также в октябре FT сообщала, что во внешнеполитической службе ЕС считают опасной зависимость блока от Китая в поставках полупроводников и некоторых видов редкоземельных металлов.