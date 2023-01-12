Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

11.01 $/bbl +/- WTI 77.41 +2.29 Brent 82.67 +2.57

Регион 12.01.2023 18:35

Премьер Грузии на встрече с Пашиняном предложил сформировать на Южном Кавказе "площадку мирного соседства"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об инициировании площадки регионального сотрудничества.

"Мы заинтересованы в долгосрочном мире в регионе. С этой целью у нас есть инициатива о формировании площадки мирного соседства (Армении, Азербайджана, Грузии - ИФ)", - сказал Гарибашвили на заседании армяно-грузинской межправкомиссии в Ереване в четверг.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, по его словам, данный формат не намерен заменять иные форматы и инициативы, напротив - еще более укрепит их возможности, поскольку в регионе установится долгосрочный мир и стабильность.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Премьер Грузии выразил надежду, что Армения и Азербайджан вернутся за стол переговоров В Тбилиси рассчитывают на успех азербайджано-армянских переговоров В Грузии поддержали проведение азербайджано-армянских переговоров Главы МИД Азербайджана и Армении начали встречу в Тбилиси Байрамов отправился в Грузию на встречу с Мирзояном Ереван отказался от встречи глав МИД Азербайджана, Армении и Грузии в Тбилиси – Алиев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az