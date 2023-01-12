Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об инициировании площадки регионального сотрудничества.

"Мы заинтересованы в долгосрочном мире в регионе. С этой целью у нас есть инициатива о формировании площадки мирного соседства (Армении, Азербайджана, Грузии - ИФ)", - сказал Гарибашвили на заседании армяно-грузинской межправкомиссии в Ереване в четверг.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, по его словам, данный формат не намерен заменять иные форматы и инициативы, напротив - еще более укрепит их возможности, поскольку в регионе установится долгосрочный мир и стабильность.