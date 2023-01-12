Фондовый рынок США перешел к снижению после первоначального роста

Американские фондовые индексы начали торги в четверг ростом, однако затем перешли к снижению, несмотря на статданные, указавшие на замедление инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре и теперь находится на самом низком уровне с октября 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали 6,5%, согласно данным Trading Economics.

Сигналы ослабления темпов роста потребительских цен в США говорят в пользу дальнейшего замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

При этом руководители американского ЦБ не спешат отказываться от "ястребиной" позиции: ранее на этой неделе президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью The Wall Street Journal, что, по ее мнению, Федрезерву придется поднять ставку выше 5%, чтобы добиться цели по инфляции.

Ее коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также подтвердил ранее высказанное им мнение, что ставка будет поднята выше 5%. В настоящее время ее диапазон составляет 4,25-4,5%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 205 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее этот показатель составлял 206 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось первоначально. Аналитики в среднем прогнозировали рост до 215 тыс. с ранее объявленного уровня, сообщает Trading Economics.

Акции Apple Inc. снижаются на 0,8%. Компания работает над созданием первого ноутбука с сенсорным дисплеем, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, инженеры Apple активно вовлечены в этот проект, что говорит о серьезности намерений компании.

Бумаги Coinbase GlobalInc. опускаются на 3,5%. Рейтинговое агентство S&P Global понизило рейтинг оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи, отметив существенное снижение активности торгов на площадке после краха FTX.

Котировки акций KB Home уменьшаются на 4,4%. Американская строительная компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, однако оба показателя не оправдали прогнозы рынка.

Бумаги Walt Disney Co.дорожают на 1,7%. Совет директоров американской компании избрал председателем независимого директора Марка Паркера, говорится в сообщении компании. На посту председателя совета он сменит Сьюзен Арнольд, которая занимала эту должность последние 15 лет.

Акции Alphabet Inc.дешевеют на 1,3%. Холдинговая компания Google сокращает рабочие места в подразделениях Verily Life Sciences и Intrinsic, занимающихся соответственно медико-биологическими исследованиями и разработкой промышленных роботов.

Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, планирует сократить около 500 сотрудников на фоне "беспрецедентной ситуации на рынке", пишет MarketWatch со ссылкой на заявление представителя компании. Ее бумаги опускаются на 1,4%.

Dow Jones Industrial Average к 18:49 уменьшился на 0,4% - до 33822,88 пункта.

Значение Standard & Poors 500 к этому времени снизилось на 0,59% - до 3946,15 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,86% и составлял 10838,06 пункта.