Цены на нефть растут, Brent - $83,68 за баррель

Цены на нефть остаются в плюсе на торгах в четверг благодаря оптимизму по поводу спроса на топливо в Китае.
Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:27 подорожали на $1,01 (1,22%) - до $83,68 за баррель.
Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,8 (1,03%) - до $78,21 за баррель.
Китайские компании активно закупают нефть перед длительными праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю, которые в этот год придутся на конец января, пишет агентство Bloomberg.
С другой стороны, трейдеры также оценивают данные о запасах энергоносителей в США, указавшие на третий по объему недельный рост запасов нефти за всю историю наблюдений, то есть с 1982 года.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 18,96 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 500 тыс. баррелей.
Увеличение запасов нефти, вероятно, обусловлено временным сокращением производства американскими НПЗ в конце прошлого месяца из-за морозов, отмечает Market Watch. Текущий уровень запасов примерно на 1% выше среднего значения на пять лет.
Тем временем статданные, опубликованные в четверг, указали на замедление инфляции в США, что оказало дополнительную поддержку нефтяным котировкам.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре и теперь находится на самом низком уровне с октября 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали 6,5%, согласно данным Trading Economics.
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