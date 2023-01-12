Вопрос поставок немецких танков Украине пока не стоит на повестке дня - глава Минобороны Германии

Власти Германии пока не изучают вопрос поставок немецких танков Украине, заявила в четверг глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
"Правительство не принимало решения о поставках танков (...) К тому же такой вопрос не выносили на обсуждение", - приводят немецкие СМИ ее слова во время посещения немецких солдат сил НАТО в Мариенберге (федеральная земля Саксония).
Однако она напомнила, что Берлин поставит Украине 40 БМП Marder и обучит украинских военных их использованию. В свою очередь DPA отмечает, что эти БМП поступят из запасов бундесвера и немецкого концерна производителя военной техники Rheinmetall AG.
Накануне польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова направить Украине танки немецкого производства Leopard 2.
Западные СМИ, однако, ранее отмечали, что, хотя Польша и Финляндия выражали желание поставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства, для этого им нужно получить разрешение Берлина из-за принятых ФРГ ограничений на экспорт вооружений.
Позднее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники отмечало, что Германия ориентируется на США в своем решении отправлять или нет Украине танки Leopard. При этом, как писало Politico, сами США, похоже, не намерены отправлять боевые танки в ближайшем будущем.
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