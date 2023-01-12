Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) заявил, что его страна передаст Украине танки "Леопард" при определенных условиях.

"Если будет создан совместный европейский проект по оказанию помощи Украине, то потребуется и вклад Финляндии", - сказал он в четверг агентству новостей Финляндии STT.

"Однако количество переданной бронетехники не может быть большим, поскольку Финляндия граничит с Россией и еще не является государством-членом НАТО", - отметил Ниинистё.