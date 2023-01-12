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Дальнее зарубежье 12.01.2023 21:49

Финляндия может передать Киеву небольшую партию танков "Леопард" - президент

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) заявил, что его страна передаст Украине танки "Леопард" при определенных условиях.

"Если будет создан совместный европейский проект по оказанию помощи Украине, то потребуется и вклад Финляндии", - сказал он в четверг агентству новостей Финляндии STT.

"Однако количество переданной бронетехники не может быть большим, поскольку Финляндия граничит с Россией и еще не является государством-членом НАТО", - отметил Ниинистё.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, ТАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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