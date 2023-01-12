Зарплата Омбудсмена Азербайджана с 2023г увеличивается на 37%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал закон о внесении изменений в Конституционном законе "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджана”.
Согласно изменениям, с 1 января 2023 года зарплата омбудсмена увеличивается с 2,23 тыс. манатов до 3,06 тыс. манатов (рост на 37,2% - ИФ).
Кроме этого омбудсмену будет выплачиваться надбавка в сумме, равной 1,65-кратному размера месячного должностного оклада.
Текст поправок в законе опубликован на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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