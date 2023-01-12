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Внутренняя политика 12.01.2023 21:00

Зарплата Омбудсмена Азербайджана с 2023г увеличивается на 37%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал закон о внесении изменений в Конституционном законе "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджана”.

Согласно изменениям, с 1 января 2023 года зарплата омбудсмена увеличивается с 2,23 тыс. манатов до 3,06 тыс. манатов (рост на 37,2% - ИФ).


Кроме этого омбудсмену будет выплачиваться надбавка в сумме, равной 1,65-кратному размера месячного должностного оклада.


Текст поправок в законе опубликован на сайте главы государства.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОМБУДСМЕН, ЗАРПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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