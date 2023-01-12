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АПК 12.01.2023 23:01

Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду на уровне 43 млн т

Минсельхоз США в январском отчете сохранил все показатели для зернового рынка РФ, прогноз по которым был дан в декабре 2022 года.

Так, оценка экспорта пшеницы в этом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.), как и в декабре, составляет 43 млн тонн. Прогноз производства пшеницы также не изменился - 91 млн тонн.

Прогноз экспорта пшеницы для ближайшего конкурента - ЕС - повышен на 0,5 млн тонн, до 36,5 млн тонн.

Экспорт фуражного зерна из РФ оценивается в 8,95 млн тонн, его урожай - в 41 млн тонн. Прогноз сбора кукурузы составляет 14 млн тонн, экспорта - 3,3 млн тонн.

В прогнозах по РФ Минсельхоз США не учитывает показатели Крыма.

Мировой сбор пшеницы в этом году американское ведомство в январском отчете оценило в 781,31 млн тонн против 780,59 млн тонн месяцем ранее, фуражного зерна - в 1 млрд 446,36 млн тонн против 1 млрд 453,62 млн тонн, кукурузы - в 1 млрд 155,93 млн тонн против 1 млрд 161,86 млн тонн соответственно.

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Тэги: РОССИЯ, США, ЗЕРНО, ПРОГНОЗ


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