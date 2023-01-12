Европейские акции выросли в четверг на данных об инфляции в США

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили подъемом торги в четверг на данных о замедлении темпов роста потребительских цен в Соединенных Штатах за декабрь.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов увеличился на 0,59% и составил 450,07 пункта, что является рекордным значением с мая прошлого года.

Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,89%, германский DAX - на 0,74%, французский САС 40 - на 0,74%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,73% и 1,17% соответственно.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре и теперь находится на самом низком уровне с октября 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали 6,5%, согласно данным опросов Trading Economics.

Ослабление инфляционного давления в Соединенных Штатах может стать решающим аргументом в пользу дальнейшего замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Акции Tesco Plc подорожали на 0,9%. Крупнейший британский продуктовый ритейлер подтвердил годовой прогноз операционной прибыли и свободного денежного потока на фоне хороших показателей в период зимних праздников.

Цена бумаг Marks & Spencer Group Plc выросла на 1,3%. Британская сеть универмагов увеличила продажи в третьем финансовом квартале на 9,9% благодаря сильным показателям в предрождественский период.

Капитализация Ubisoft Entertainment SA рухнула на 14% после того, как французский разработчик видеоигр ухудшил прогноз на 2023 финансовый год, завершающийся в марте. По оценкам компании, в этом году она получит операционный убыток в размере около 500 млн евро, хотя ранее ожидалась прибыль в 400 млн евро.

Рыночная стоимость онлайн-ритейлера одежды ASOS подскочила на 20,9%. Компания подтвердила прогноз на текущий год, несмотря на сокращение выручки на 3% в четырехмесячном периоде, завершившемся 31 декабря.

Акции Centrica PLC подорожали на 3,8% на новости, что новым финансовым директором энергетической компании станет Рассел О`Брайен из Shell PLC.

Бумаги Ericsson подорожали на 6% на сообщении шведской компании о том, что она зарезервирует 2,3 млрд шведских крон ($220 млн) на потенциальное урегулирование претензий со стороны Минюста США в связи с предполагаемыми нарушениями в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования (DPA).

Самый активный рост в индексе Stoxx 600 продемонстрировали акции туроператора TUI AG, которые прибавили 8,5%.