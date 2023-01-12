Авиасообщение в США в целом налажено после крупного технического сбоя

Авиакомпании США по состоянию на первую половину четверга сообщили об относительной нормализации полетов после произошедшего накануне крупнейшего технического сбоя, в результате которого задержали или отменили сотни авиарейсов, информирует Bloomberg.
"Было много отмен и задержек, сегодня работа по восстановлению проходит очень хорошо", - приводит Bloomberg слова финансового директора Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Девона Мэя.
В частности, по данным на четверг, в авиакомпании American Airlines ожидается менее 20 отмен рейсов, в то время как в авиакомпаниях Delta Airlines и Southwest Airlines последствия технического сбоя практически полностью устранены.
Накануне более тысячи авиарейсов в США были задержаны или отменены из-за технического сбоя в программе, через которую члены экипажа получают необходимую для полета информацию и рекомендации FAA.
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