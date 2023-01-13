Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

12.01 $/bbl +/- WTI 78.39 +0.98 Brent 84.03 +1.36

СНГ 13.01.2023 09:23

Парламент Казахстана признал утратившим силу закон, дававший привилегии Назарбаеву и членам его семьи

В Казахстане депутаты мажилиса и сената парламента на совместном заседании палат в пятницу, рассмотрев в двух чтениях, приняли закон "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".

Решение было принято единогласно депутатами обеих палат парламента, передал корреспондент агентства.

Депутат мажилиса парламента Казахстана Ерлан Саиров напомнил в ходе заседания, что ранее группа депутатов "Жана Казахстан" (Новый Казахстан) обратились в Конституционный суд по данному вопросу. Конституционный суд вынес решение о несоответствии закона о первом президенте Казахстана.

"Попытки взять себе в руки всю власть, монополизация политических институтов в политическом процессе Казахстана, как показывает практика, способны девальвировать политические ценности и негативно влиять на развитие государства. Поэтому крайне важно в будущем формировать общественно-политический иммунитет к таким пробелам", - отметил депутат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az