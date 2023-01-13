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АПК 13.01.2023 12:17

Более 17 млн тонн украинского продовольствия доставлено в рамках зерновой инициативы

Два сухогруза с украинской пшеницей и ячменем направляются в Тунис и Ливию, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"12 января два судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 56 тыс. тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Сухогруз Lady Litel доставит 31 тыс. тонн пшеницы в Ливию, сухогруз East Wind I переправит 25 тыс. тонн ячменя в Тунис.

В порты Украины также направляются два судна, которые в четверг прошли по гуманитарному коридору.

В СКЦ сообщили, что "было подано 77 заявок на участие в инициативе".

"По состоянию на 12 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 17 001 661 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 1 272 судов: 637 на прибытие в украинские порты и 635 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

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