Манат подешевел к евро и к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 января сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 13 января ЦБА установил на уровне 1.8427 манат/1EUR (12 января - 1.8312 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 13 января установил на уровне 0.0250 манат/1RUB (12 января - 0.0242 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 13 января ЦБА сохранил на уровне 0.0905 манат/1TRY.

Б.Рустамбеков