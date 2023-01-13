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ТЭК 13.01.2023 12:37

В Узбекистане из-за сильных морозов приостановлена работа газовых автозаправок

В Узбекистане на фоне наступивших морозов сокращены объемы поставок газа некоторым промышленным предприятиям, временно закрыты газовые автозаправки, сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики республики.

"В связи с сохраняющимися низкими температурами в Узбекистане наблюдается снижение давления газа в газопроводах. По этой причине сокращены объемы поставок природного газа некоторым крупным промышленным предприятиям, а работа газовых автозаправок временно приостановлена", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы таджикского Минэнерго, принимаются меры по доставке природного газа в первую очередь населению, электрогенерирующим предприятиям и объектам социальной сферы.

В ведомстве рекомендовали населению пользоваться общественным транспортом, без крайней необходимости не выходить на улицу, экономно использовать электричество и газ.

Во всех регионах страны принимают меры по оказанию помощи малоимущим гражданам пережить наступившие холода. Так, администрация Ташкента начала бесплатно раздавать плов малообеспеченным семьям, а также работникам коммунальных и аварийных служб города, управления безопасности дорожного движения.

По данным Узгидромета, с 10 января в Узбекистане установились морозы, которые не наблюдались в последние годы - до минус 17-25 градусов ночью, днем - до минус 8 - 15 градусов.

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