Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" вывела на околоземную орбиту три спутника дистанционного зондирования, сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлён в 15:00 по Пекинскому времени (в 10:00 мск) с космодрома Цзюцюань.

По данным корпорации, на орбиту был выведен спутник "Яогань-37". Он будет использоваться для испытания новых технологий на орбите и мониторинга космической среды.

Также на орбиту отправились два аппарата серии "Шиянь-22". Первый из них, разработанный CASC, планируют использовать в учёте сельскохозяйственных угодий, городском планировании, предотвращении природных бедствий и борьбы с их последствиями, а второй, разработанный Китайской академией наук, в сфере землеустройства, оценки урожайности и мониторинга загрязнения водоёмов.