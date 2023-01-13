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Дальнее зарубежье 13.01.2023 13:59

Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" вывела на околоземную орбиту три спутника дистанционного зондирования, сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлён в 15:00 по Пекинскому времени (в 10:00 мск) с космодрома Цзюцюань.

По данным корпорации, на орбиту был выведен спутник "Яогань-37". Он будет использоваться для испытания новых технологий на орбите и мониторинга космической среды.

Также на орбиту отправились два аппарата серии "Шиянь-22". Первый из них, разработанный CASC, планируют использовать в учёте сельскохозяйственных угодий, городском планировании, предотвращении природных бедствий и борьбы с их последствиями, а второй, разработанный Китайской академией наук, в сфере землеустройства, оценки урожайности и мониторинга загрязнения водоёмов.

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