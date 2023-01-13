Азербайджан в 2022г увеличил экспорт газа на 18% - Шахбазов

Азербайджан в 2022 году увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", Шахбазов в своем твиттере написал, что 2022 год экспорт азербайджанского газа в Европу составил 11,4 млрд кубометров (рост на 12,3% по сравнению с показателем 2021г – ИФ) или 51% всех поставок из Азербайджана.

Поставки газа в Турцию составили 8,4 млрд кубометров (38% всего экспорта), в Грузию - 2,5 млрд кубометров (11% всего экспорта). При этом, по газопроводу TANAP в Турцию в отчетный период транспортировано 5,6 млрд кубометров газа.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2021 году экспортировал 19 млрд кубометров газа, из которых 8,2 млрд кубометров - в Европу.

На 2023 год экспорт газа планируется на уровне 24 млрд кубометров, из которых около 12 млрд кубометров - в Европу.

Н.Аббасова