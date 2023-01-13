Палата представителей США одобрила запрет на продажу нефти Китаю из резервов

Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила законопроект о запрете на продажу нефти из стратегического резерва (SPR) организациям, находящимся в собственности, под контролем или влиянием Коммунистической партии Китая.
За это решение выступил 331 член палаты, против - 97, сообщают американские СМИ.
В прошлом году почти 1 млн баррелей нефти из SPR получила Unipec America, "дочка" китайской государственной нефтяной компании Sinopec, что вызвало резкую критику со стороны республиканцев, отмечает S&P Global.
"В настоящее время Китай, вероятно, имеет крупнейшие в мире контролируемые государством запасы нефти, составляющие почти 1 млрд баррелей, за счет американских налогоплательщиков и нашей энергетической безопасности. Американский SPR предназначен для реальных сбоев в энергоснабжении, например, вызванных ураганами и стихийными бедствиями, а не для помощи Китаю", - заявила председатель комитета Палаты представителей по энергетике и торговле республиканка Кэти Макморрис Роджерс.
Республиканцы обвиняют администрацию президента США Джо Байдена в истощении стратегических запасов нефти из-за политических мотивов после беспрецедентной продажи 180 млн баррелей из SPR в течение нескольких месяцев для борьбы с ростом цен на энергоносители, вызванным ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями.
По данным министерства энергетики США на 6 января, объем нефти в SPR составлял 371,58 млн баррелей, что является минимальным показателем с декабря 1983 года.
Теперь законопроект о запрете продажи нефти КНР должен рассмотреть и одобрить Сенат, в случае утверждения он поступит на подпись президенту. При этом аналитики с сомнением относятся к тому, что контролируемый демократами Сенат поддержит эту инициативу.
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