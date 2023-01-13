Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

12.01 $/bbl +/- WTI 78.39 +0.98 Brent 84.03 +1.36

ТЭК 13.01.2023 13:03

Палата представителей США одобрила запрет на продажу нефти Китаю из резервов

Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила законопроект о запрете на продажу нефти из стратегического резерва (SPR) организациям, находящимся в собственности, под контролем или влиянием Коммунистической партии Китая.

За это решение выступил 331 член палаты, против - 97, сообщают американские СМИ.

В прошлом году почти 1 млн баррелей нефти из SPR получила Unipec America, "дочка" китайской государственной нефтяной компании Sinopec, что вызвало резкую критику со стороны республиканцев, отмечает S&P Global.

"В настоящее время Китай, вероятно, имеет крупнейшие в мире контролируемые государством запасы нефти, составляющие почти 1 млрд баррелей, за счет американских налогоплательщиков и нашей энергетической безопасности. Американский SPR предназначен для реальных сбоев в энергоснабжении, например, вызванных ураганами и стихийными бедствиями, а не для помощи Китаю", - заявила председатель комитета Палаты представителей по энергетике и торговле республиканка Кэти Макморрис Роджерс.

Республиканцы обвиняют администрацию президента США Джо Байдена в истощении стратегических запасов нефти из-за политических мотивов после беспрецедентной продажи 180 млн баррелей из SPR в течение нескольких месяцев для борьбы с ростом цен на энергоносители, вызванным ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями.

По данным министерства энергетики США на 6 января, объем нефти в SPR составлял 371,58 млн баррелей, что является минимальным показателем с декабря 1983 года.

Теперь законопроект о запрете продажи нефти КНР должен рассмотреть и одобрить Сенат, в случае утверждения он поступит на подпись президенту. При этом аналитики с сомнением относятся к тому, что контролируемый демократами Сенат поддержит эту инициативу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az