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Дальнее зарубежье 13.01.2023 14:20

Прокуратура Японии предъявила обвинения подозреваемому в убийстве экс-премьера Абэ

Прокуратура Японии официально предъявила обвинения подозреваемому в убийстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, теперь он предстанет перед судом, сообщает в пятницу Associated Press.

Тэцуя Ямагами был задержан сразу после нападения на экс-премьера в июле 2022 года. В декабре его отправили в центр заключения в Осаке для психиатрического обследования, которое завершилось на этой неделе. Результаты обследования показали, что Ямагами в состоянии предстать перед судом.

Ему предъявлено обвинение в убийстве и в нарушении закона о контроле за оружием.

В связи со сложностью дела, судебное разбирательство может начаться только через несколько месяцев. В процессе будет задействовано жюри присяжных.

Не исключается, что против Ямагами будет выдвинуто еще несколько обвинений, в том числе - в изготовлении оружия и нарушении закона о контроле над взрывчатыми веществами.

Абэ скончался в больнице 8 июля 2022 года после того, как на него было совершено нападение в городе Нара. Бывший премьер был ранен во время выступления на предвыборном митинге. Подозреваемый в нападении бывший военный Тэцуя Ямагами был задержан полицией на месте происшествия, у него изъяли оружие. Он заявил полиции, что Абэ якобы был связан с религиозной организацией "Церковь объединения", которую он ненавидел. Мать Ямагами пожертвовала этой организации значительные финансовые средства, в результате семья оказалась в бедственном положении. В связи с этим Ямагами готовился к тому, чтобы убить бывшего премьера.

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