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Финансы 13.01.2023 12:27

Инвестиционный портфель АИК на конец 2022г превысил 240 млн манатов - Джаббаров

Инвестиционный портфель и финансы по утвержденным инвестициям ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) на конец 2022 года оценивается в 240,3 млн манатов, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Доля инвестиций АИК в сферу тяжелой промышленности составляет 76%, пищевой промышленности – 13%, зеленой экономики – 3%, еще 8% пришлись на долю других сфер экономики», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 203 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АИК, ИНВЕСТИЦИИ, ПОРТФЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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