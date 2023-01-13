Инвестиционный портфель АИК на конец 2022г превысил 240 млн манатов - Джаббаров

Инвестиционный портфель и финансы по утвержденным инвестициям ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) на конец 2022 года оценивается в 240,3 млн манатов, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«Доля инвестиций АИК в сферу тяжелой промышленности составляет 76%, пищевой промышленности – 13%, зеленой экономики – 3%, еще 8% пришлись на долю других сфер экономики», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.
АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 203 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.
Б.Рустамбеков
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