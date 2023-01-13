Венгерская Wizz Air заинтересована в увеличении авиарейсов в Азербайджан

Представители министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и венгерской авиакомпании «Wizz Air» обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере авиации.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию министерства, обсуждения были проведены на встрече заместителя министра цифрового развития и транспорта Рахмана Гумбатова и исполнительного вице-президента «Wizz Air» Овейна Джонса.

«В частности, состоялся обмен мнениями относительно возможности увеличения числа авиарейсов «Wizz Air» в Баку и региональные аэропорты Азербайджана. Руководство компании выразила заинтересованность в увеличении рейсов в Азербайджан, как в столицу так в регионы страны», - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков