Власти Китая резервируют за собой «золотые акции» Alibaba и Tencent - FT

Власти Китая, стремящиеся получить контроль над крупнейшими технологическими группами страны, меняют тактику, уходя от жестких мер и санкций, распугавших иностранных инвесторов, пишет газета Financial Times.
Теперь Пекин все чаще прибегает к покупке небольших долей в локальных подразделениях крупных технологических компаний. В данный момент речь идет об Alibaba Group Holding и Tencent (SPB: 700) Holdings Ltd.
Такие покупки дают КНР механизм сохранения вовлеченности в бизнес IT-компаний, в частности, контроля их контента, отмечает FT.
Приобретение доли в компании, зачастую всего 1%, аналогично получению "золотой акции", поскольку такие сделки сопровождаются предоставлением государству специальных прав на принятие определенных деловых решений.
В Китае такие государственные доли известны как "специальные управляющие акции", и с 2015 года они являются обычным инструментом, используемым государством для влияния на компании, занимающиеся распространением информации и созданием контента.
На прошлой неделе организация государственного инвестфонда, созданного Управлением кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China, CAC), приобрела 1% акций подразделения Alibaba в Китае Guangzhou Lujiao Information Technology.
Как утверждают источники FT, регулятор купил долю в компании, чтобы ужесточить контроль за контентом стримингового сервиса Youku и результатами поисковой выдачи браузера UCWeb. Вслед за сделкой Guangzhou Lujiao ввело в совет директоров нового члена Чжоу Мо. Человек с таким именем числится среди сотрудников среднего звена CAC.
Данных о том, какие именно права получает государство в результате сделки, нет. Рекомендации китайского медиарегулятора, выпущенные в 2016 году, предполагают, что госкомпаниям следует приобретать не менее 1% акций компаний, требуя место в совете директоров и права на проверку контента.
Источники FT также отмечают, что в правительстве КНР обсуждается план получения "золотой акции" в интернет-компании Tencent. Власти страны планируют покупки доли в одном из основных операционных подразделений компании в Китае.
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