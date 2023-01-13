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Финансы 13.01.2023 13:58

Вице-президент ЕБРР посетит Азербайджан

Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по политике и партнерству Марк Боуман (Mark Bowman) и управляющий директор банка по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне (Matteo Patrone) посетят 16-19 января страны Южного Кавказа.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке, сначала делегация ЕБРР посетит Армению, потом Грузию и завершит региональный визит посещением Азербайджана.

«Цель поездки – обсуждение проектов как в частном, так и в государственном секторах, которые будут профинансированы банком. В повестке дня также будут вопросы финансовой устойчивости, проведения реформ и подготовки новых страновых стратегий ЕБРР по Азербайджану, Армении и Грузии», - отметили в банке.

В Баку представители ЕБРР встретятся с политическим руководством Азербайджана, запланированы встречи с представителями дипломатического сообщества, международными партнерами и компаниями-клиентами банка. Кроме этого, предусмотрена встреча в Центральном банке Азербайджана.

ЕБРР с 1992 году выделил свыше 10 млрд евро на реализацию свыше 650 проектов в странах Южного Кавказа.

А.Азизов

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Тэги: ЕБРР, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ

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