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Внешняя политика 13.01.2023 14:15

Постпред Азербайджана в ООН: парадоксально, когда Армения, 30 лет нарушавшая международное право, теперь апеллирует к Уставу ООН

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев заявил о важности оказания поддержки международным сообществом ориентированным на результат переговорам между Баку и Ереваном на основе согласованных принципов и обязательств.

«Для всего международного сообщества, как никогда, важно поддерживать двусторонние и ориентированные на результат переговоры между Арменией и Азербайджаном на основе согласованных принципов и обязательств», - заявил Алиев, выступая в четверг в открытых прениях Совета безопасности ООН по вопросу о поощрении и укреплении верховенства права в поддержании международного мира и безопасности в Нью-Йорке (США).

Стенограмму его выступления приводит постоянное представительство Азербайджана при ООН.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, нельзя упускать еще сохраняющуюся возможность перевернуть страницу вражды и установить прочный и устойчивый мир.

Он отметил, что после Второй Карабахской войны 2020 года Баку инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Ереваном на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга в пределах их международно признанных границ. Однако, «несмотря на широкую международную поддержку этой инициативы и принципов нормализации, предложенных Азербайджаном, а также интенсивные дипломатические усилия за последний год, подходы и действия Армении в продвижении согласованных обязательств не были верными и прямыми».

Алиев отверг заявление, с которым представитель Армении Мгер Маргарян выступил в открытых прениях, назвав их «ложными и вводящими в заблуждение».

По словам постпреда Азербайджана, банальные измышления и преднамеренный обман со стороны Армении являются частью давней политики Еревана по дезинформации, проводимой на фоне ее многолетних вопиющих нарушений международного права.

«Парадоксально, что Армения – страна, развязавшая агрессию против Азербайджана, почти 30 лет удерживавшая под оккупацией суверенные территории моей страны, проводившая массовые этнические чистки и совершившая другие гнусные преступления во время войны - теперь апеллирует к Уставу ООН и международному праву», - заявил Алиев.

«Однако, было бы наивно полагать, что Армения вдруг осознала императив соблюдения норм и принципов цивилизованного поведения и пересмотрела глубоко укоренившиеся стереотипы расовой ненависти и превосходства», - добавил он.

Алиев заявил, что Армения должна соблюдать свои международные обязательства, полностью вывести свои вооруженные силы и незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана, прекратить и воздерживаться от территориальных претензий и незаконной деятельности, положить конец минному терроризму, пролить свет на судьбу нескольких тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в ходе конфликта, возместить ущерб, причиненный Азербайджану и азербайджанскому народу, и сосредоточиться на прямых переговорах с целью нахождения скорейших дипломатических решений, касающихся межгосударственных отношений.

Р.Керимов

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Тэги: ООН, ПОСТПРЕД


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