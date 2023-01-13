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Макроэкономика 13.01.2023 23:22

ВВП Германии в 2022 г. вырос на 1,9%

Экономика Германии увеличилась на 1,9% в 2022 году, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Для сравнения, в 2021 году ВВП увеличился на 2,6%. Средние темпы повышения в период 2011-2021 гг. составляли 1%.

Крупнейшая экономика Европы в прошлом году пострадала от энергетического кризиса в сочетании с высокой инфляцией, повышением процентных ставок и перебоями в цепочках поставок.

Объем ВВП в прошлом году был на 0,7% выше показателя допандемийного 2019 года.

Основной движущей силой роста экономики стали потребительские расходы, которые выросли на 4,6% (в 2021 году - на 0,4%), в то время как темпы повышения инвестиций в основной капитал замедлились до 0,2% с 1,2%, госрасходов - до 1,1% с 3,8%.

Германия увеличила экспорт товаров и услуг в минувшем году на 3,2%, в то время как импорт вырос более значительно - на 6,7%, что оказало негативное влияние на ВВП.

Суммарный дефицит общественных бюджетов ФРГ в 2022 году составил 101,631 млрд евро по сравнению со 134,252 млрд евро в предыдущий год (снижение на 24%). Он сократился до 2,6% ВВП с 3,7% ВВП в 2021 году, по оценке Destatis.

Отрицательное сальдо федерального бюджета уменьшилось до 117,633 млрд евро со 145,925 млрд евро. Между тем профицит земельного бюджета вырос до 3,8 млрд евро с 2,81 млрд евро, муниципальных бюджетов - до 7,5 млрд евро с 4,6 млрд евро, в кассах социального страхования - до 4,69 млрд евро с 4,29 млрд евро.

В 2022 году в ФРГ в среднем работало 45,6 млн человек, что на 589 тыс. (на 1,3%) выше показателя за предыдущий год.

Предварительные данные об изменении ВВП ФРГ в четвертом квартале 2022 года будут опубликованы Destatis 30 января.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТ


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