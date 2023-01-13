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Бизнес и законодательство 13.01.2023 14:30

Фонд оплаты труда в Азербайджане в 2022г вырос на 21% - Бабаев

В Азербайджане число трудовых договоров, заключенных в 2022 году, составило 62 тыс., заявил министр труда и соцзащиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

«В 2022 году в Азербайджане число заключенных трудовых договоров выросло на 62 тыс. Это положительный показатель. При этом 59 тыс. договоров заключены в частном секторе, что говорит о расширении прозрачности в этом секторе. В целом, число трудовых договоров в частном секторе достигло 850 тыс., что примерно вдвое больше показателя 2018 года», - сказал Бабаев в интервью гостелеканалу AzTV.

По его словам, за последние 5 лет (2018-2022гг) среднемесячная зарплата в стране выросла на 40%.

Бабаев подчеркнул, что фонд оплаты труда по стране в 2022 году увеличился на 21%, за последние пять лет – в 2,5 раза.

Х.Насирзаде

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Тэги: ДОГОВОРА, ТРУДОВЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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