Эстония переправит часть украинских беженцев в Финляндию

Эстония исчерпала возможности приема украинских беженцев и попросила помощи у Финляндии в их приеме и размещении, заявил глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс.
"До сей поры мы оказывали всем украинским военным беженцам необходимую поддержку и услуги, но по мере прибытия новых людей мы попросили поддержки у наших северных соседей. Достигнута договоренность о перемещении части беженцев в Финляндию, и в самое ближайшее время она ожидает с нашей стороны до 100 человек в неделю, которые сразу по прибытии смогут ходатайствовать о временной защите", - сказал министр журналистам в пятницу.
Он подчеркнул, что это возможность и перспектива для украинцев, но не давление на них и тем более не требование. Предпочитающие остаться в Эстонии, поскольку у них уже находятся здесь семьи или родственники, могут сделать это.
По словам Ляэнеметса, помощь Финляндии нужна, чтобы из-за падения качества оказываемой поддержки, например, в системе здравоохранения или образования, не пострадали бы как беженцы, так и местные постоянные жители.
По данным МВД, в настоящее время около 66 тыс. беженцев с Украины сообщили о своем намерении остаться в Эстонии, подано более 42 тыс. прошений о получении временной защиты. Число новых беженцев постепенно снижается и в последний месяц в основном остается на уровне меньше 100 человек в день.
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