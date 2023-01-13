Орбан надеется, что в Европе найдется кто-то «с сильными бицепсами» для пересмотра санкционной политики против РФ

Венгрия не способна в одиночку убедить ЕС в ошибочности нынешнего подхода к санкциям против России, цитирует агентство ЭФЭ в пятницу премьера Венгрии Виктора Орбана.

"Пришло время, чтобы кто-то, кто достаточно смел, с сильными бицепсами и широкой спиной, пришел бы и сказал, что мы поступили неправильно", - сказал Орбан в эфире венгерского радио.

Он отметил, что достаточным влиянием для того, чтобы подтолкнуть ЕС к пересмотру санкционной политики, обладают лишь Франция и ФРГ.