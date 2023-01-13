В 2022 году в ЕС отмечено значительное увеличение наплыва незаконных иммигрантов - Frontex

По предварительным подсчетам, в 2022 году на внешних границах ЕС было зафиксировано около 330 тыс. незаконных пересечений, сообщается в опубликованном в пятницу пресс-релизе пограничного агентства ЕС Frontex.
"Это самый высокий показатель с 2016 года и рост на 64% по сравнению с предыдущим годом. После снижения в 2020 году, вызванного пандемией, это был второй год подряд с резким ростом числа незаконных въездов", - отмечается в документе.
В нем указывается, что на западно-балканский маршрут приходится почти половина общего количества незаконных пересечений границы.
На сирийцев, афганцев и тунисцев вместе взятых в 2022 году приходилось 47% незаконных въездов в ЕС. При этом число сирийцев почти удвоилось и достигло 94 тыс. человек.
Доля женщин из общего числа мигрантов составила менее 10%, в то время как количество зарегистрированных несовершеннолетних немного снизилось: в 2022 году их насчитывалось около 9% процентов.
На внешних сухопутных границах ЕС с Украиной и Молдавией в период с 24 февраля 2022 года до конца декабря зарегистрировано почти 13 млн украинских беженцев, которые не включены в общие цифры. За тот же период на тех же участках границ отмечен выезд 10 млн граждан Украины, говорится в сообщении Frontex.
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