Азербайджан увеличил в 2022г добычу газа на 6,5%

Добыча газа в Азербайджане в 2022 году по оперативным данным составила 46,7 млрд кубометров, что на 6,5% выше показателя 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

«По оперативным данным, за 2022 год добыча газа в Азербайджане составила 46,7 млрд кубометров, что на 2,9 млрд кубометров или на 6,5% выше показателя 2021 года. При этом, с месторождения Шах-Дениз было добыто 25,2 млрд кубометров газа и 4,4 млн тонн конденсата», - отметили в Минэнерго.

По данным ведомства, в 2021 году с месторождения Шах-Дениз было добыто 22,6 млрд кубометров газа и 4,2 млн тонн конденсата. Таким образом, за 2022 год добыча газа с Шах-Дениз увеличилась на 11,5%, конденсата – на 4,8%.

В министерстве подчеркнули, что с месторождения Шах-Дениз с момента начала разработки и на 1 января 2023 года добыто около 182,8 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата. Экспортировано до сих пор с месторождения Шах-Дениз 128 млрд кубометров газа.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор – 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), SOCAR (14,35%), NICO (10%) и ЗАО «Cenub Qaz Dehlizi» (6,67%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова