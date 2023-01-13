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Дальнее зарубежье 13.01.2023 17:00

НАТО направляет в Румынию самолеты AWACS для слежения за действиями российской военной авиации

Североатлантический альянс разместит на авиабазе Отопени под румынской столицей Бухарест группу самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, которые будут следить за действиями российской военной авиации, сообщило командование Объединенных ВВС НАТО.

Указывается, что самолеты должны прибыть 17 января 2023 года и будут поддерживать усиленное присутствие Североатлантического союза в регионе (Юго-Восточной Европы) и следить за военными действиями России. Миссия рассчитана на несколько недель.

"Наши AWACS могут обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО", - заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

Самолеты будут переброшены в Румынию с авиабазы в Гайленкирхене (Германия), где размещено 14 самолетов AWACS, находящихся в подчинении натовского командования.

О том, сколько AWACS прибудет в Румынию, не сообщается.

Как отметили в командовании, с февраля 2022 года натовские самолеты AWACS осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания действий российских боевых самолетов вблизи границ альянса.

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