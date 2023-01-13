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Дальнее зарубежье 13.01.2023 16:46

Израиль передаст Украине технологии, связанные с оповещением о ракетах и дронах - посол

Ведется работа по передаче Украине израильских технологий, связанных с умным оповещением о ракетах и дронах, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

«Касательно официальных вещей, которые мы можем комментировать, - идет работа по передаче израильских технологий, связанных с умным оповещением касательно ракет и дронов. Эта технология официально передается израильской стороной. И думаю, что за определенное время мы получим ее полностью», - сказал Корнийчук на брифинге в Media Center Ukraine.

Посол добавил, что все же Украина нуждается в более активном военно-техническом сотрудничестве. Однако, по его словам, есть множество проектов, которые пока публично нельзя комментировать.

«Чтобы по иранским дронам была конкретика, думаю, нужно несколько недель. Поскольку правительство только приступило к работе, ему нужно принимать решение с учетом позиции США как основного стратегического партнера, и интересов общественности», - отметил посол.

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Тэги: УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ, ТЕХНОЛОГИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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