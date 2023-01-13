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13.01.2023 16:40

Депозитные ячейки Yelo Bank – удобно и безопасно


Yelo Bank представляет депозитные ячейки, в которых вы можете хранить свои денежные средства, важные документы и другие ценные вещи. Отметим, что депозитарий охраняется самой надежной системой безопасности банка и информация о содержимом ячеек хранится в полной конфиденциальности.


Ячейки предоставляются в маленьком, среднем и большом размере.Срок аренды составляет от 1 до 12 месяцев. Стоимость услуги зависит от размера самой ячейки и срока аренды. Вы можете оформить услугу по депозитными ячейкам в Центральном филиале банка, расположенном по адресу, улица Шамси Бадалбейли, 102.


Храните свои ценные вещи в полной безопасности в Yelo Bank. Для дополнительной информации - https://bit.ly/ydpzqt


Есть дополнительные вопросы по банковским услугам или по депозиту? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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