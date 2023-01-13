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Здравоохранение 13.01.2023 16:43

В Азербайджане за сутки умерли 5 больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 93 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 228, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 80 случаях.

За 24 часа умерли 5 больных COVID-19 (накануне - 4). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 42 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 816 тыс. 647 человек (+119 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 539 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 633 теста на коронавирус против 2 тыс. 24 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 7 млн 453 тыс. 654 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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