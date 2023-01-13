В Азербайджане за сутки умерли 5 больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 93 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 228, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 80 случаях.
За 24 часа умерли 5 больных COVID-19 (накануне - 4). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 42 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 816 тыс. 647 человек (+119 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 539 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 633 теста на коронавирус против 2 тыс. 24 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 7 млн 453 тыс. 654 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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