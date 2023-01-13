Объем выбросов CO2 от частных самолетов во время форума в Давосе в 2022 году в четыре раза превысил средний показатель

Объем выбросов углекислого газа от частных самолетов во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе в прошлом году был в несколько раз выше, чем в среднем по городу в остальное время, сообщают европейские СМИ со ссылкой на исследование нидерландской консалтинговой компании CE Delft.
По ее подсчетам, показатель выбросов во время форума в 2022 году превышал средний уровень в четыре раза.
Согласно исследованию, аэропорты, обслуживавшие гостей форума, зарегистрировали 1040 вылетов и прилетов за это время. Отмечается, что 53% из них были рейсами на короткие расстояния, которые могли бы быть преодолены на поезде или автомобиле. Самый короткий авиарейс во время форума в Давосе была протяженностью 20 км.
Экоактивисты активно критикуют гостей форума, на котором, в частности, обсуждаются проблемы изменения климата, за необоснованное использование частных самолетов.
По словам представителя компании "Гринпис" Клары Марии Шенк, "богатые и влиятельные люди стекаются в Давос, чтобы обсудить климат и неравенство, используя самый неравный и загрязняющий окружающую среду вид транспорта - частные самолеты".
Эти данные были опубликованы в преддверии очередного Всемирного экономического форума, который пройдет в Давосе с 16 по 20 января 2023 года.
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