Штайнмайер готов приложить максимум усилий для мира между Ереваном и Баку

Президенты ФРГ и Армении Франк-Вальтер Штайнмайер и Ваагн Хачатурян провели телефонный разговор, обсудили ситуацию на Южном Кавказе, в том числе нормализацию армяно-азербайджанских отношений, ситуацию вокруг Лачинской дороги.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, выразив полную поддержку мирному процессу, Штайнмайер отметил, что Германия готова приложить максимум усилий для урегулирования ситуации и установления мира.