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Регион 13.01.2023 17:07

Штайнмайер готов приложить максимум усилий для мира между Ереваном и Баку

Президенты ФРГ и Армении Франк-Вальтер Штайнмайер и Ваагн Хачатурян провели телефонный разговор, обсудили ситуацию на Южном Кавказе, в том числе нормализацию армяно-азербайджанских отношений, ситуацию вокруг Лачинской дороги.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, выразив полную поддержку мирному процессу, Штайнмайер отметил, что Германия готова приложить максимум усилий для урегулирования ситуации и установления мира.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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