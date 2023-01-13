Штайнмайер готов приложить максимум усилий для мира между Ереваном и Баку

Президенты ФРГ и Армении Франк-Вальтер Штайнмайер и Ваагн Хачатурян провели телефонный разговор, обсудили ситуацию на Южном Кавказе, в том числе нормализацию армяно-азербайджанских отношений, ситуацию вокруг Лачинской дороги.
Как сообщает пресс-служба президента Армении, выразив полную поддержку мирному процессу, Штайнмайер отметил, что Германия готова приложить максимум усилий для урегулирования ситуации и установления мира.
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