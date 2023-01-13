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Дальнее зарубежье 13.01.2023 17:28

В Чехии начался первый тур выборов президента

В Чехии начался первый тур выборов президента, который завершится в субботу, сообщают европейские СМИ.

В пятницу избирательные участки будут открыты с 14:00 по 22:00 по местному времени, после чего вновь откроются в субботу в 08:00 и проработают до 14:00.

Всего в выборах принимают участие восемь кандидатов, однако, согласно предвыборным опросам, больше всего шансов на победу у бывшего премьер-министра страны миллиардера Андрея Бабиша, бывшего председателя военного комитета НАТО Петра Павла и бывшего ректора Университета сельского и лесного хозяйства имени Менделя Дануше Нерудовой.

По данным опроса Politico, за Бабиша и Павла в первом туре готовы проголосовать 28% избирателей, а за Нерудову - 24%. При этом никто из оставшихся кандидатов не смог набрать во время опроса более 10%. В случае такого распределения голосов, 27 и 28 января будет проводиться второй тур выборов между двумя кандидатами, получившими больше всего поддержки. В опросе Politico говорится, что в случае выхода во второй тур Бабиша и Павела, бывший генерал победит, набрав 59% голосов, а в случае выхода Бабиша и Нерудовой - победит Нерудова, набрав также 59%.

Бабиш является лидером центристского политического движения ANO и на данный момент возглавляет оппозицию в парламенте. Благодаря тому, что в понедельник суд оправдал Бабиша по делу о незаконном использовании субсидии в 2 млн евро от ЕС, он получил дополнительный импульс и повысил свои шансы на выход во второй тур.

Павел и Нерудова, как отмечают западные СМИ, придерживаются твердого прозападного курса. В частности, они оба выступают за решительную поддержку Украины, тогда как Бабиш, который, как и его соперники, выступает за прекращение конфликта, критиковал чешское правительство за то, что оно ставит интересы Украины выше чешских.

Также Павел и Нерудова поддерживают переход на евро, который до этого различные правительства страны, в том числе правительство Бабиша, избегали.

В Чехии президент обладает в основном церемониальными функциями, однако именно он назначает премьер-министра и членов центрального банка, а также предлагает кандидатуры судей в Конституционный суд.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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