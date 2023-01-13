PASHA Holding стал совладельцем отеля в Турции

Азербайджанский «PASHA Holding» приобрел 50% акций Mandarin Oriental Bodrum Hotel.
По информации PASHA Holding, Mandarin Oriental Bodrum Hotel входит в турецкий холдинг ASTAŞ и имеет 132 номера.
PASHA Holding в настоящее время также владеет отелями в Азербайджане, Турции, Грузии и Черногории.
Б.Рустамбеков
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