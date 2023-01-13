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Туризм 13.01.2023 17:23

PASHA Holding стал совладельцем отеля в Турции

Азербайджанский «PASHA Holding» приобрел 50% акций Mandarin Oriental Bodrum Hotel.

По информации PASHA Holding, Mandarin Oriental Bodrum Hotel входит в турецкий холдинг ASTAŞ и имеет 132 номера.

PASHA Holding в настоящее время также владеет отелями в Азербайджане, Турции, Грузии и Черногории.

Б.Рустамбеков

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Тэги: PASHA/HOLDING, ОТЕЛЬ, ТУРЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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