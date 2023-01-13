Токийский Ханэда стал самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира - OAG

Токийский Ханэда является самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира, свидетельствуют расчеты британской исследовательской компании OAG.
В прошлом году 88,1% рейсов в этой воздушной гавани осуществлялись в срок, то есть с опозданием не более чем на 15 минут. В первую тройку вошли аэропорты Атланты (80,1%) и Сиэтла (80%).
К крупнейшим OAG относит двадцать аэропортов с наибольшим количеством обслуженных рейсов. Четырнадцать из них расположены в США.
В число лидеров вошел также аэропорт Мехико (двенадцатое место с показателем точности 72,7%), а позиции с семнадцатой по двадцатую заняли новый Международный аэропорт Стамбул (66,9%), амстердамский Скипхол (65,1%), парижский Шарль-де-Голль (63,5%) и лондонский Хитроу (61,5%).
Среди всех воздушных гаваней самыми пунктуальными в прошлом году были аэропорты в городах Осака (91,45%), Мацуяма (91,4%) и Миядзаки (91,3%). Половину из первых двадцати компаний в общем списке составляют японские аэропорты, причем Ханэда находится на двенадцатом месте. Кроме того, в него входят воздушные гавани ЮАР, Бразилии, Панамы, Индии, Перу, Эквадора, но нет ни одного представителя Северной Америки и Европы.
Исследовательско-аналитическая компания OAG предоставляет информацию о точности в сфере путешествий и имеет крупнейшую в мире базу данных в сфере авиации, включая расписание авиакомпаний и аэропортов.
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