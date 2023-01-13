AZAL весной начинает полеты из Баку в Астану

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) с 16 марта 2023 года начнет выполнять рейсы по маршруту Баку-Астана-Баку.

По информации авиакомпании, полеты по данному направлению будут выполняться с частотой два раза в неделю: из Баку в Астану рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам, обратно - по вторникам и пятницам.

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

В настоящее время авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО «AZAL», выполняет полеты по маршруту Баку-Актау-Баку (три раза в неделю). Кроме этого, с 17 марта AZAL также запускает рейсы из Баку в Алматы (два раза в неделю).

Р.Ахмедов