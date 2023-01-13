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Внешняя политика 13.01.2023 17:43

Глава МИД Азербайджана приглашен с визитом в Израиль

Главы МИД Азербайджана и Израиля Джейхун Байрамов и Эли Коэн провели в пятницу телефонный разговор.

«Укрепляем связи с Азербайджаном. Сегодня я разговаривал с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который поздравил меня со вступлением в должность. Я пригласил министра (с визитом в Израиль – ИФ), по случаю открытия посольства Азербайджана в Израиле", - написал Коэн в Twitter.

Как сообщалось, Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании 18 ноября 2022 года одобрил открытие посольства Азербайджана в Израиле (Тель-Авив). Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил это решение 26 ноября.

Н.Аббасова

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, МИД, РАЗГОВОР


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