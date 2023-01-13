Нефть завершает неделю уверенным подъемом, Brent - $84,58 за баррель

Цены на нефть немного замедлили темпы роста в ходе торгов в пятницу, но завершают неделю уверенным подъемом на фоне сигналов увеличения спроса в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:26 в пятницу составляет $84,58 за баррель, что на $0,55 (0,65%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,68 (0,87%), до $79,07 за баррель.

Цены на нефть существенно подскочили на этой неделе, восстанавливая потери, понесенные неделей ранее. Ключевым драйвером роста котировок аналитики называют ожидания роста спроса в КНР, пишет MarketWatch.

За неделю котировки могут вырасти на 7-8%.

Власти КНР существенно повысили квоты на импорт нефти для местных компаний, что говорит о готовящемся повышении производства НПЗ.

В то же время опасения по поводу замедления роста мировой экономики, похоже, ослабли, поскольку сигналы замедления инфляции в США усилили ожидания скорого завершения цикла повышения базовой процентной ставки в стране.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в четверг министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре - до минимума с октября 2021 года. Потребительские цены опустились на 0,1% относительно предыдущего месяца - их снижение в помесячном выражении отмечено впервые с 2020 года.