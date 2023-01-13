Уолл-стрит снижается вслед за акциями крупнейших банков

Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают квартальные финансовые показатели ведущих банков Уолл-стрит и других крупных компаний.

Отчетность банков в целом оказалась лучше ожиданий рынка, однако инвесторов напугали слова главы JPMorgan Chase Джейми Даймона о сохранении рисков в мировой экономике.

"Мы до сих пор не знаем окончательного воздействия негативных факторов, вызванных геополитической напряженностью, уязвимым состоянием энергетических и продовольственных ресурсов, стабильно высокой инфляцией, которая подрывает покупательную способность и повышает процентные ставки, а также беспрецедентным ужесточением денежно-кредитной политики", - заявил Даймон.

JPMorgan Chase, крупнейший в США по объему активов, в четвертом квартале увеличил чистую прибыль почти на 6% и выручку на 18%, причем оба показателя превзошли ожидания. Несмотря на это, акции JPMorgan Chase & Co.дешевеют в начале торгов на 1,2%.

Цена бумаг Wells Fargo & Co. снижается на 3,7%. Банк зафиксировал 6%-ное сокращение выручки в минувшем квартале, хуже прогнозов, а его чистая прибыль упала вдвое из-за разовых расходов, хотя и превысила ожидания рынка.

Акции Bank of America Corp. теряют 0,4%, хотя банк увеличил квартальную выручку на 11%, лучше прогнозов. Чистая прибыль банка повысилась до 85 центов в расчете на акцию с 82 центов, тогда как опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидали сокращения до 77 центов на акцию.

Citigroup Inc.также зафиксировал чистую прибыль и выручку выше консенсус-прогнозов, но на фоне слабости бумаг банковского сектора и его котировки опускаются на 1,3%.

Между тем бумаги Bank of New York Mellonдорожают на 1,5%, хотя крупнейший в мире банк-кастодиан уменьшил чистую прибыль в четвертом квартале на 39%, что стало неожиданностью для аналитиков.

Капитализация Wendy`s Co. растет на 3,9%. Сеть ресторанов быстрого питания увеличила размер квартальных дивидендов и объявила о новой программе обратного выкупа акций, а также отчиталась о предварительном показателе выручки за четвертый квартал, который превзошел ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Delta Air Linesпадает на 6,2%. Авиакомпания зафиксировала лучшие, чем ожидалось, показатели скорректированной прибыли и выручки в октябре-декабре 2022 года, однако дала слабый прогноз прибыли на текущий квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:53 снизился на 81,13 пункта (0,24%) и составил 34108,84 пункта.

Лидером снижения среди компонентов индекса являются бумаги Walt Disney Co., дешевеющие на 1,3%. В плюсе торгуются акции лишь 6 компаний из 30, входящих в расчет индекса, включая бумаги UnitedHealth Group (+0,5%), ранее опубликовавшей сильную квартальную отчетность.

Standard & Poor`s 500 опустился на 21,82 пункта (0,55%) - до 3961,35 пункта.

Nasdaq Composite потерял 62,19 пункта (0,57%) и составил 10938,91 пункта.

Несмотря на снижение, все три индекса завершают неделю существенным ростом.