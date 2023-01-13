АИК продала свою долю в Milk-Pro

ОАО “Азербайджанская инвестиционная компания” (АИК) объявила о выходе из проекта ООО “Milk-Pro”.
“АИК прекратила участие в проекте, продав свою долю в ООО “Milk-Pro””, - говорится в информации инвесткомпании.
В компании подчеркнули, что в настоящее время АИК продолжает участие в 9 проектах.
Как сообщалось ранее, наблюдательный совет АИК 30 марта 2007 года принял решение об инвестициях в размере 20% от уставного капитала ООО Milk-Pro на сумму 4 млн 620,887 тыс. манатов.
АО «Азербайджанская инвестиционная компания» создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 224 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АО долгосрочное инвестирование средств в отдельные АО и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.
Х.Насирзаде
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