Президенты Азербайджана и Германии обсудили ситуацию на Лачинской дороге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу провел телефонный разговор с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

В ходе беседы президенты выразили удовлетворение нынешним состоянием азербайджано-германских отношений и обсудили перспективы сотрудничества.





“Касаясь вопросов региональной безопасности, Штайнмайер подчеркнул, что Германия поддерживает трехсторонний формат ЕС-Азербайджан-Армения, проводимый при непосредственном участии президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что высоко оценивает переговоры в таком формате и приверженность Азербайджана этому формату”, - отмечается в сообщении.





Кроме того президенты обсудили ситуацию на Лачинской дороге. Алиев заявил, что утверждения Армении о якобы блокаде дороги являются ложными, подчеркнув, что свободное перемещение гуманитарных грузов по дороге обеспечивает Международный комитет Красного Креста.





Во время беседы президенты еще раз высоко оценили перспективы азербайджано-германского сотрудничества и отметили важность совместных усилий для развития этих отношений.





Разговор состоялся по инициативе германской стороны.





Х.Насирзаде