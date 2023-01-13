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Внешняя политика 13.01.2023 20:07

Президенты Азербайджана и Германии обсудили ситуацию на Лачинской дороге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу провел телефонный разговор с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

В ходе беседы президенты выразили удовлетворение нынешним состоянием азербайджано-германских отношений и обсудили перспективы сотрудничества.


“Касаясь вопросов региональной безопасности, Штайнмайер подчеркнул, что Германия поддерживает трехсторонний формат ЕС-Азербайджан-Армения, проводимый при непосредственном участии президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что высоко оценивает переговоры в таком формате и приверженность Азербайджана этому формату”, - отмечается в сообщении.


Кроме того президенты обсудили ситуацию на Лачинской дороге. Алиев заявил, что утверждения Армении о якобы блокаде дороги являются ложными, подчеркнув, что свободное перемещение гуманитарных грузов по дороге обеспечивает Международный комитет Красного Креста.


Во время беседы президенты еще раз высоко оценили перспективы азербайджано-германского сотрудничества и отметили важность совместных усилий для развития этих отношений.


Разговор состоялся по инициативе германской стороны.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГЕРМАНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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