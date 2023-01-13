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Дальнее зарубежье 13.01.2023 20:33

Верховный суд Нью-Йорка оштрафовал организацию Трампа на $1,6 млн

Верховный суд Нью-Йорка в пятницу обязал основную организацию Дональда Трампа The Trump Organization выплатить штраф в размере $1,6 млн за нарушения, связанные с налоговым мошенничеством, передает Fox News Business.

По его данным, две компании, входящие в структуру The Trump Organization, - Trump Corporation и Trump Payroll Corporation - должны в течение 14 дней заплатить по $800 тыс.

Fox News Business напоминает, что в декабре суд признал виновными эти две организации по нескольким пунктам обвинения в финансовых преступлениях, включая налоговое мошенничество, сговор и фальсификацию финансовых документов. Компании в течение примерно 15 лет использовали средства, полученные вследствие уклонения от налогов, на бонусы для высокопоставленных сотрудников. Из этих средств в частности оплачивались роскошные автомобили, квартиры, обучение детей в частных школах.

При этом, пишет издание, сам бывший президент не является фигурантом дела.

Дело против организации Трампа основано на показаниях бывшего финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга, который ранее признал себя виновным по факту мошенничества, связанному с уменьшением суммы необходимых к выплате налогов. Он дал показания в обмен на обещанный пятимесячный тюремный срок. Ему вынесли приговор 10 января.

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Тэги: США, ТРАМП, ОРГАНИЗАЦИЯ, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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