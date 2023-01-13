Глава ЕК считает успешными усилия ЕС по сокращению зависимости от российских энергоносителей

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что усилия ЕС по снижению энергетической зависимости от России увенчались успехом.
"Сегодня мы можем сказать: эта тяжелая работа окупилась. (...) Цены на газ по нидерландским фьючерсным контрактам с августа упали более чем на 80%. Наши газовые хранилища заполнены на 83%. Это один из самых высоких показателей для данного времени года. И мы задействовали в два раза больше мощностей возобновляемой энергии, чем ожидалось в прошлом году", - заявила председатель ЕК в пятницу на пресс-конференции в шведском городе Кируна, куда Еврокомиссия была приглашена по случаю начала шведского председательства в Совете ЕС.
Фон дер Ляйен отметила, что до украинских событий ЕС, безусловно, слишком зависел от российского ископаемого топлива. "Мы компенсировали сокращение поставок российского газа диверсификацией за счет других надежных поставщиков. Мы смогли компенсировать это без отключений электроэнергии", - продолжила глава ЕК.
Вместе с тем, по ее словам, в ЕС осознают, что пока еще не достигнута энергетическая безопасность.
"Мы должны продолжать нашу работу, чтобы сделать энергию более доступной для европейцев. Этой весной мы предложим реформу структуры рынка электроэнергии, и я рассчитываю на быстрый прогресс под председательством Швеции (в Совете ЕС - ИФ). Мы запустим механизм совместных закупок (газа - ИФ). В декабре мы уже провели первую встречу заинтересованных сторон, которая мобилизует компании и государства-члены через эту энергетическую платформу, потому что мы хотим использовать наше коллективное рыночное влияние для совместной закупки газа", - объяснила фон дер Ляйен.
При этом она подчеркнула, что "необходимо и дальше расширять использование возобновляемых источников энергии".
"Мы должны стремиться удвоить в этом году дополнительные мощности возобновляемых источников энергии в добавление к рынку. Потому что мы все знаем, что местные возобновляемые источники энергии необходимы для нашей энергетической независимости. И они, конечно же, являются ключевыми для нашего "зеленого" перехода", - резюмировала председатель Европейской комиссии.
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