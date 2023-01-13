Коллегия Еврокомиссии посетит Украину в начале февраля – фон дер Ляйен

В начале февраля Коллегия Европейской комиссии посетит Украину, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в пятницу в Кируне (Швеция) на пресс-конференции, организованной в связи с переходом к Швеции председательства в Европейском Совете.

«Украина впечатляюще амбициозна, сильна и быстра в достижении результатов. Это очень хорошо. Чтобы поддерживать этот процесс, Коллегия посетит Украину в начале февраля – у нас будет встреча Коллегия-правительство", - сказала президент Еврокомиссии в контексте ответа на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о возможном начале в этом году переговоров о членстве Украины в Европейском союзе.

Конкретной даты она не назвала.

При этом фон дер Ляйен констатировала, что состоянием на сегодня в совместной работе Европейской комиссии и украинского правительства находится "около 18-20 различных файлов". "Это (предстоящее заседание Коллегии с правительством Украины - ИФ) будет очень хорошим пунктом, чтобы углубить и интенсифицировать (работу) над различными темами, которые сейчас на нашей повестке дня. Это демонстрирует, насколько объемна наша повестка дня", - подчеркнула президент Еврокомиссии.