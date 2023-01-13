Международный суд ООН 31 января проведет слушания по ходатайству Азербайджана о применении временных мер к Армении

Международный суд ООН проведет 31 января публичные слушания по обращению Азербайджана против Армении по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно пресс-релизу суда, слушания будут посвящены ходатайству Азербайджана о применении к Армении временных мер.
Как сообщалось ранее, Азербайджан 3 января 2023 года во второй раз обратился в Международный суд ООН с призывом об указании временных мер с тем, чтобы обязать Ереван прекратить минирование территории Азербайджана и не препятствовать возвращению в родные края азербайджанского гражданского населения. «Азербайджан обратился в Международный суд ООН с целью принятия Арменией незамедлительных шагов, необходимых для оперативного, безопасного и эффективного разминирования районов, куда вернется гражданское население, прекращения загрязнения ею гражданских территорий минами и другими взрывчатыми веществами и использования Лачинской дороги в этих целях», - говорилось в заявлении МИД Азербайджана
В Баку заявили, что «установка мин не только создает угрозу жизни ни в чем не повинных гражданских лиц, но и является провокацией, ставя под угрозу заключение мирного соглашения, достижению которого Азербайджан по-прежнему привержен».
В пресс-релизе Международного суда ООН, в свою очередь, сообщалось, что Баку обратился к суду с просьбой применить временные меры в отношении Еревана с тем, чтобы Армения «немедленно предприняла все необходимые шаги для того, чтобы Азербайджан мог провести быстрое, безопасное и эффективное разминирование городов, сел и территории в целом в Лачинском, Кельбаджарском и других ранее оккупированных районах Азербайджана, куда вернется гражданское население», в том числе путем предоставления информации о местонахождении, количестве, типе и характеристиках мин, мин-ловушек и любых других взрывных устройств на этих территориях.
Помимо этого, Азербайджан требует, чтобы Суд обязал Армению немедленно прекратить минирование территории Азербайджана и воздерживаться в дальнейшем от подобной деятельности, в том числе, и от использования Лачинской дороги для этой цели.
Р.Ахмедов
ВВП Германии в 2022 г. вырос на 1,9%
Глава ЕК считает успешными усилия ЕС по сокращению зависимости от российских энергоносителей
Токийский Ханэда стал самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира - OAG
PASHA Holding стал совладельцем отеля в Турции
В Азербайджане за сутки умерли 5 больных COVID-19
В Азербайджане с 2023г пособие для многодетных матерей увеличено в 1,5 раза
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Италия уже приняла решение о передаче Украине батареи ЗРК SAMP/T
Объем выбросов CO2 от частных самолетов во время форума в Давосе в 2022 году в четыре раза превысил средний показатель
Коллегия Еврокомиссии посетит Украину в начале февраля – фон дер Ляйен
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Депозитные ячейки Yelo Bank – удобно и безопасно
Купите в новом году дом мечты с Kapital Bank!
«AzerTelecom» и «Казахтелеком» переходят в активную фазу реализации Транскаспийского проекта
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают