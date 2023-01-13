Международный суд ООН 31 января проведет слушания по ходатайству Азербайджана о применении временных мер к Армении

Международный суд ООН проведет 31 января публичные слушания по обращению Азербайджана против Армении по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно пресс-релизу суда, слушания будут посвящены ходатайству Азербайджана о применении к Армении временных мер.

Как сообщалось ранее, Азербайджан 3 января 2023 года во второй раз обратился в Международный суд ООН с призывом об указании временных мер с тем, чтобы обязать Ереван прекратить минирование территории Азербайджана и не препятствовать возвращению в родные края азербайджанского гражданского населения. «Азербайджан обратился в Международный суд ООН с целью принятия Арменией незамедлительных шагов, необходимых для оперативного, безопасного и эффективного разминирования районов, куда вернется гражданское население, прекращения загрязнения ею гражданских территорий минами и другими взрывчатыми веществами и использования Лачинской дороги в этих целях», - говорилось в заявлении МИД Азербайджана

В Баку заявили, что «установка мин не только создает угрозу жизни ни в чем не повинных гражданских лиц, но и является провокацией, ставя под угрозу заключение мирного соглашения, достижению которого Азербайджан по-прежнему привержен».

В пресс-релизе Международного суда ООН, в свою очередь, сообщалось, что Баку обратился к суду с просьбой применить временные меры в отношении Еревана с тем, чтобы Армения «немедленно предприняла все необходимые шаги для того, чтобы Азербайджан мог провести быстрое, безопасное и эффективное разминирование городов, сел и территории в целом в Лачинском, Кельбаджарском и других ранее оккупированных районах Азербайджана, куда вернется гражданское население», в том числе путем предоставления информации о местонахождении, количестве, типе и характеристиках мин, мин-ловушек и любых других взрывных устройств на этих территориях.

Помимо этого, Азербайджан требует, чтобы Суд обязал Армению немедленно прекратить минирование территории Азербайджана и воздерживаться в дальнейшем от подобной деятельности, в том числе, и от использования Лачинской дороги для этой цели.

Р.Ахмедов